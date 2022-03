Truppe Alpine, 150 anni di storia in una mostra a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - La storia e le tradizioni del Corpo degli Alpini a 150 anni dalla sua costituzione sono raccontate in una mostra allestita presso il Comando delle Truppe Alpine a Bolzano.

Il percorso espositivo è stato inaugurato alla presenza del comandante, gen. c.a. Ignazio Gamba e delle autorità civili e militari del capoluogo altoatesino. L'allestimento, realizzato dallo studio di progettazione "Studio 490" di Trento, porterà i visitatori a conoscere le tappe fondamentali della storia del Corpo richiamate attraverso l'utilizzo di pannelli tematici.

Seguendo la linea del tempo che va dal 1872 ad oggi, l'esposizione ripercorre i momenti principali dell'attività operativa in Italia ed all'estero, ciascuna inserita nella propria cornice socio-politica di riferimento.

Il racconto dei 150 anni abbinato alla odierna dimensione addestrativa ed operativa delle Truppe Alpine è arricchito dalla presenza di installazioni al piano nobile del Palazzo alti comandi che riportano l'elenco di tutte le medaglie d'oro attribuite a personale delle unità alpine e la descrizione di quattro motivazioni per eroici fatti d'arme.

Grazie alla collaborazione con il comune di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno cittadina, prossimamente, nei weekend, la mostra verrà aperta al pubblico che potrà accedere su prenotazione. (ANSA).