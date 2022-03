Benzina: Kompatscher, attendiamo Roma per nostre misure

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Contro il caro energia e carburanti la Provincia di Bolzano attende le misure del governo: "Vedremo quali saranno gli effetti sul nostro bilancio e se ci saranno margini per intervenire dove serve", ha spiegato il presidente altoatesino, Arno Kompatsacher.

Sugli aumenti che gravano su famiglie ed imprese "non c'è una competenza provinciale - ha ricordato Kompatscher - non possiamo intervenire né sulle accise né sull'Iva. Abbiamo assunto una prima misura, i 500 euro di una tantum, a favore dei redditi più bassi, ma comprensibilmente c'è stata la richiesta di allargare i sostegni ad altre fasce di reddito, alle famiglie ed alle imprese". La Provincia di Bolzano insieme alle altre Regioni ha sollecitato l'intervento del governo che, riferisce ancora Kompatscher, ha intenzione di agire sulle accise "nella misura in cui aumenterà il gettito dell'Iva e ciò inciderà, ma giustamente, sul bilancio provinciale". (ANSA).