Ucraina: in Trentino accolti 1.103 profughi dal 27 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Sono oltre un migliaio i profughi ucraini ospitati in Trentino dallo scorso 27 febbraio: sono 143 le persone presenti nelle strutture del sistema di accoglienza e 960 le persone passate dal Centro informativo per l'immigrazione della Provincia di Trento (Cinformi) e ospitate da privati. Lo conferma all'ANSA il Cinformi, sulla base dei dati registrati a partire dallo scorso 27 febbraio.

I posti letto disponibili sono 2.344, compresi i 623 posti letto resi disponibili in famiglia, di cui 204 in uso dal sistema Cinformi e 200 in contrattazione. (ANSA).