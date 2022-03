Ucraina: anche bolzanini fanno incetta di pasta e farina

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Anche i bolzanini hanno sfruttato il sabato per fare incetta di alimenti e prodotti igienici. In un ipermercato in zona industriale, come in molti altri alimentari, gli scafali sono stati letteralmente svuotati. I clienti hanno fatto soprattutto incetta di pasta, riso, farina, passate, olio e - come era già avvenuto durante il primo lockdown - di carta igienica. (ANSA).