Ucraina: fiaccolata per la pace a Bolzano

Si è svolta questa sera a Bolzano la fiaccolata per la pace organizzata dalle confederazioni sindacali Cgil/Agb, SgbCisl, Uil-Sgk e l'Asgb contro la violenza e la guerra e per riaffermare i valori di democrazia pace e libertà, fondamento della convivenza tra popoli e nazioni. "Che tacciano le armi e si dia spazio al dialogo e alla diplomazia", così i sindacati.

I manifestanti hanno condannato l'aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. "Vogliamo il 'cessate il fuoco', chiediamo il ritiro delle truppe. Ci vuole l'azione dell'Onu che con autorevolezza e legittimità conduca il negoziato tra le parti. Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva. Dall'Italia e dall'Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali", è stato detto.

I manifestanti hanno anche chiesto aiuti per la popolazione di tutta l'Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura.

"Diamo segnali concreti di solidarietà. Ognuno contribuisca all'accoglienza e al soccorso degli Ucraini in fuga. Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli con la democrazia, i diritti, la pace. Basta armi, basta violenza, basta guerra! Vogliamo un'Europa di pace", hanno ribadito aderenti all'Anpi presenti alla manifestazione.

Alla manifestazione è intervenuto anche il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Numerosi i cittadini intervenuti.

