Nuova illuminazione per la chiesa dei Domenicani a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - Un nuovo sistema di illuminazione nella chiesa dei Domenicani a Bolzano viene inaugurato il 21 febbraio, frutto di un progetto dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, sostenuto dal Rotary Club Bolzano Bozen e dal Distretto 2060. Sono centinaia di migliaia i visitatori e fedeli che ogni anno varcano la soglia della chiesa per ammirare due dei più preziosi gioielli artistici della nostra città: la Pala del Guercino nella cappella dei Mercanti e la cappella di San Giovanni con i suoi pregevoli affreschi. Ora potranno ammirare le due opere nel loro splendore, è il caso di dirlo, poiché il nuovo impianto, costituito da elementi a led in grado di consentire una illuminazione diffusa e in grado di far emergere tutte le gradazioni cromatiche sia degli affreschi che dell'importante tela, è completato da ottiche elicoidali che evidenziano gli aspetti finora poco contrastati degli elementi architettonici.

Ecco che così, nella pala d'altare, grazie alla doppia linea composta da 128 led nascosti dietro la struttura, emerge il blu del velo della Madonna, mentre al contempo l'altare evidenzia lo stile barocco con le figure che lo sormontano, fino ai fregi e ai capitelli. Nella cappella, invece, la distribuzione avviene a fasci di luce, variabili tra 120 e 25 gradi di ampiezza, che consentono di mantenere una visuale nitida sino alla sommità, accrescendo l'atmosfera pulsante delle diverse raffigurazioni e apprezzandone anche i minimi dettagli finora inesplorati, come un'iscrizione incisa sulla parete ovest. "Un ringraziamento sentito va alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Artistici, in particolare all'Arch. Scolari, all'Arch. Bruno Stefani e al parroco don Mario Gretter che ci hanno aiutati a portare a compimento un progetto per la città e i suoi ospiti", commenta il presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo Roland Buratti. (ANSA).