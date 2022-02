Vasco a Trento: ordinanza Fugatti per comitato coordinamento

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Prende forma la macchina organizzativa messa in campo per i preparativi dell'evento inaugurale della Music arena a San Vincenzo, a Trento, in programma il prossimo 20 maggio con il concerto di Vasco Rossi.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un'ordinanza che istituisce il comitato di coordinamento paritetico con il Comune di Trento e, al suo interno, i sottocomitati e le relative competenze.

"Questo ulteriore passaggio rende ancora più concreta la volontà di assicurare la massima attenzione per garantire sicurezza e successo all'iniziativa, viatico per lanciare la Trentino Music Arena e consentire all'area di continuare a ospitare eventi e iniziative che abbiano ricadute positive per la città di Trento e per tutto il Trentino", sottolinea il presidente Fugatti.

A quanto riporta una nota, il comitato, sotto la regia del dipartimento di protezione civile, foreste e fauna, avrà il compito di garantire una gestione dell'organizzazione e della sicurezza durante il giorno dello spettacolo nel modo più razionale e efficiente possibile.

Sono otto i sottocomitati che sono stati individuati, composti da strutture provinciali ma anche da realtà esterne, e a ciascuno di essi è assegnato un compito diverso. Il 1/o si occuperà della realizzazione dei lavori, il 2/o della mobilità, il 3/o della sistemazione dei parcheggi, il 4/o di soccorso sanitario e tecnico, il 5/o dell'ambito Ict (Information and communications technology), il 6/o del coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile, il 7/o dell'accoglienza, l'8/o della comunicazione. (ANSA).