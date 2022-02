Mobilità: l'AltoAdige Pass compie 10 anni

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Con l'AltoAdige Pass è possibile viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici di tutta la provincia.

L'abbonamento che garantisce viaggi a prezzi convenienti, conosciuto anche oltre i confini provinciali, conta ad oggi 243.069 utenti. La sua introduzione risale esattamente a 10 anni fa, il 14 febbraio 2012. Il suo successo fu evidente sin dall'introduzione di questo titolo di viaggio: gli abbonati furono subito 60.000.

L'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider - insieme ai suoi predecessori Florian Mussner e Thomas Widmann, insieme al direttore della STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa Joachim Dejaco con la moderazione della direttrice dell'Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia, Claudia Messner - ha oggi tracciato un bilancio dei primi 10 anni di Alto Adige Pass, lanciando uno sguardo anche al futuro.

"Con l'AltoAdige Pass abbiamo voluto introdurre una nuova cultura della mobilità, capace di conquistare sin da subito anche i giovani" ha spiegato l'assessore Thomas Widmann, "padre" dell'AltoAdige Pass illustrando obiettivi e vantaggi dell'abbonamento. Affinché sempre più persone possano passare ad un tipo di mobilità sostenibile l'assessore Alfreider intende nei prossimi anni ampliare i servizi digitali e connettere ancora di più le diverse forme di mobilità. "Tutti devono poter ricevere informazioni sul servizio in tempo reale ovunque si trovino" ha spiegato Alfreider. L'app südtirolmobil con informazioni in tempo reale sulle corse è già diventata una delle cinque app maggiormente utilizzate in Alto Adige. Entro il 2024 arriveranno anche diversi nuovi servizi, come ulteriori mezzi pubblici, il car sharing, il bike sharing, parcheggi etc.

in un sistema integrato e complessivo con ulteriori vantaggi e accesso diretto per la prenotazione con l'AltoAdige Pass, ha detto Alfreider. (ANSA).