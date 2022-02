Pechino: l'altoatesino Grassl 7/o nel pattinaggio

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Nathan Chen stravince nella prova di pattinaggio di figura, dominando la gara con un punteggio record di 332,60, all'indomani del 113,97 ottenuto nel programma breve, il punteggio più alto mai assegnato finora. Chen ha messo fine al regno del nipponico Yuzuru Hanyu che dopo gli ori di Sochi e PyeongChang puntava a diventare il il primo pattinatore a conquistare tre successi di fila in altrettante edizioni olimpiche. Hanyu, caduto ieri nel programma breve, ha finito in quarta posizione (283,21) ed è stato superato dai connazionali Yuma Kagiyama, appena 18enne, che ha conquistato l'argento (310,05) e Homa Uno (293), bronzo. Settimo posto per l'italiano Daniel Grassl, 16/o Matteo Rizzo.

Il settimo posto ottenuto oggi da Daniel Grassl nel pattinaggio di figura, o artistico, all'Olimpiade di Pechino è il miglior risultato ottenuto da un italiano in questa gara dal 1952 a oggi. Settanta anni fa Carlo Fassi fu sesto ai Giochi di Helsinki. Grassl, 19enne meranese, oggi è stato anche il migliore degli europei, e ha realizzato nella sua gara il record italiano sia sul punteggio italiano che sul programma libero.

"Sono molto felice di come ho pattinato - il commento dell'azzurro dopo la gara - e di come sono entrato in pista, sono le mie prime Olimpiadi ed ero un po' agitato. In ogni caso sono contento, perché è molto bello pattinare contro i grandi del mondo e migliorare il mio pattinaggio, non solo i salti".

"Ho parlato con Hanyou, uno dei miei idoli, per ben venti minuti dopo la gara - dice ancora - e sono veramente felice. Il podio olimpico in Italia nel 2026? Sarebbe davvero un sogno. Sono veramente felice - ripete -, ero agitato, emozionatissimo".

