Trattato sulla storia dell'autonomia

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Ricostruire e illustrare sistematicamente in un trattato e con approccio analitico l'ordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, fornendo tutti gli elementi normativi e giurisprudenziali necessari ad inquadrare. È con questo obiettivo - informa una nota della Regione - che è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore Giorgio Leonardi lo schema di Convenzione operativa per le attività di ricerca, informazione e divulgazione nelle aree tematiche di comune interesse con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Il Trattato si propone di ricostruire anche dal punto di vista dell'evoluzione storica, il regime di autonomia riconosciuto all'ente Regione e alle due Province autonome e le relazioni di tali enti con lo Stato e l'ordinamento della Repubblica italiana. Il Trattato sarà suddiviso in due volumi dedicati, rispettivamente, a una "Parte generale" e a una "Parte speciale". Un capitolo a parte sarà riservato all'autonomia finanziaria, agli enti locali minori, alla tutela delle minoranze linguistiche e al regime giuridico.

Come responsabili del progetto di ricerca sono stati individuati i professori Marcello Cecchetti e Simone Pajno dell'università di Sassari, mentre Karl Zeller e Walter Kaswalder sono stati nominati componenti del Comitato di Controllo. (ANSA).