Covid: tre decessi in Trentino, 361 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 07 FEB - Il bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento registra tre nuovi decessi. Si tratta di due uomini over 70, di cui uno non vaccinato, e una donna over 80, vaccinata. Tutti e tre soffrivano di altre patologie; due decessi sono avvenuti in ospedale.

I nuovi casi sono 361, di cui 17 casi individuati grazie ai tamponi molecolari (su 176 test effettuati) e 344 con gli antigenici (su 3.665 test effettuati). I molecolari hanno poi confermato cinque positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sono 12.755, 590 unità in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati sono 173, di cui 18 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 5 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 326.

La campagna vaccinale prosegue, con 1.155.835 di dosi somministrate, di cui 415.668 seconde dosi e 292.127 terze dosi.

