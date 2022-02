Polizia Bolzano arresta spacciatore con due etti di cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - Gli agenti dell'Unità specializzata della Squadra Mobile della Questura di Bolzano hanno arrestato venerdì sera un cittadino albanese di 54 anni, ora in carcere a Verona, per detenzione ai fini di spaccio di due etti di cocaina. In particolare, i poliziotti, da un paio di settimane, utilizzando tradizionali metodi di indagine quali appostamenti e pedinamenti, avevano intensificato l'attività ad Oltrisarco, dove era stato appunto segnalato un intenso smercio di sostanze stupefacenti.

Individuato il sospettato, il già citato cittadino del Paese delle aquile, gli agenti lo hanno fermato a bordo della sua auto. Occultati all'interno di un doppiofondo ricavato nella parta anteriore dell'abitacolo sono stati trovati sette involucri contenenti complessivamente 80 grammi di cocaina.

Subito dopo, comunica la Questura, gli specialisti dell'antidroga si sono recati a casa dell'uomo dove, dopo la perquisizione, sono stati trovati altri 110 grammi di cocaina e 17.350 euro in contanti, ritenuti frutto della vendita di altra sostanza. La vendita della sostanza stupefacente su piazza - precisa la Questura - avrebbe fruttato al pusher oltre ventimila euro. (ANSA).