Figli ricordano Sandro Canestrini, "a difesa dei più deboli"

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - "Sempre a difesa dei diritti dei più deboli. Oggi è il centenario della nascita di papà, Sandro Canestrini nato a Rovereto il 3 febbraio 1922". Lo ricordano su Facebook i figli Duccio e Nicola Canestrini. Il partigiano, politico e avvocato "del Vajont e di Stava" è scomparso tre anni fa, il 4 marzo 2019 ad Egna.

"Papà - scrivono l'antropologo Duccio e l'avvocato Nicola - ha dedicato la vita professionale di avvocato alla difesa degli oppressi: operai licenziati, poveracci sfrattati, intellettuali perseguitati, obiettori di coscienza, vittime di stragi e di inquinamenti, pacifisti, palestinesi, anarchici, terremotati dimenticati. Difese in tribunale anche i testimoni di Geova che rifiutavano trasfusioni di sangue per motivi religiosi. Per tutti non c'entrava se lui fosse d'accordo o meno, ma perché ne avevano diritto. Per noi figli, un bell'insegnamento". (ANSA).