Design: Lit Lighting Design Award 2021 per studiooberhauser

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - Per il prossimo Bressanone Water Light Festival 2022 che si terrà dal 29 aprile al 22 maggio, BrixenCultur e Bressanone Turismo, insieme a studiooberhauser, hanno co-progettato una lampada che simboleggia gli elementi e i valori della manifestazione come acqua, luce, natura, sostenibilità e coesione. studiooberhauser ha ricevuto un riconoscimento al "Lit Lighting Design Awards 2021" per il design di questo progetto innovativo. I Lit Design Awards, con sede a Los Angeles (CA) - USA, premiano gli sforzi di talentuosi lighting designer e ingegneri illuminotecnici internazionali. I premi si basano sul motto: l'illuminazione è sia un'arte sia una scienza e uno degli elementi più importanti del design. I Lit Awards sono stati creati per valorizzare la creatività e l'innovazione nel campo del lighting design e delle applicazioni di illuminazione. studiooberhauser è quindi in linea con altri vincitori del Lit Award come Karim Rashid, Centrsvet o Ross Gardam.

Da una goccia possono nascere molte gocce, da molte gocce può nascere un fiume. Con questo pensiero è stata creata la lampada Goccia di Luce. "La forma delle lampade è stata creata rompendo una grande goccia d'acqua digitale in tante piccole gocce.

Queste gocce perforano anche la forma primaria a goccia della lampada e rappresentano il corso naturale dell'acqua, poiché le piccole gocce alla fine si trasformano in un potente flusso d'acqua" spiega il designer altoatesino Martin Oberhauser.

(ANSA).