Covid: altri tre decessi in Trentino, calano i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - Si contano ancora tre decessi per Covid-19 in Trentino. Le vittime sono uomini in età compresa tra 70 e 88 anni, ricoverati in vari ospedali della provincia. Uno di loro non era vaccinato e non soffriva di patologie pregresse.

Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.182, di cui 72 individuati con i tamponi molecolari (su 531 test effettuati) e 1.110 con gli antigenici (su 8.870 test effettuati). Le fasce di età più colpite rimangono quelle tra i 40 e i 59 anni (331 nuovi casi) e tra i 19 e 39 anni (285 nuovi casi). I molecolari hanno dato conferma anche di 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti sono 2.254, mentre le classi con sospensione della didattica in presenza sono 374.

Cala il numero di pazienti Covid negli ospedali, dove ci sono al momento 173 pazienti, 22 dei quali in rianimazione. Ieri vi sono state 19 dimissioni e 16 nuovi ingressi.

La campagna vaccinale registra un totale di 1.144.464 somministrazioni, delle quali 412.820 seconde dosi e 284.261 terze dosi. (ANSA).