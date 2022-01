Covid: quattro decessi e 2.241 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - L'Alto Adige registra 4 decessi e 2.241 nuovi casi. Da una decina di giorni non si registrava un numero così alto di vittime. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 1.349. Sono risultati positivi 268 tamponi pcr e 1.973 test antigenici. Gli ospedali registrano un aumento dei pazienti covid nei normali reparti (+7), mentre cala a 12 il numero di letti occupati in terapia intensiva (-2). Gli altoatesini in quarantena sono 34.202, mentre i guariti 2.745. (ANSA).