Fibra: Riva del Garda, cablate oltre mille unità immobiliari

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Tim attraverso FiberCop - società infrastrutturale controllata da Tim (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) - sta accelerando a Riva del Garda, in Trentino, il proprio piano di cablaggio con la fibra ultraveloce che ha già interessato 1.000 unità immobiliari grazie alla realizzazione di oltre 280 nuovi nodi ottici, cioè i punti di accesso della rete che servono le abitazioni e gli uffici e le strutture alberghiere. Riva del Garda - ricorda una nota della società - fa parte infatti del piano nazionale di cablaggio di FiberCop che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber to the home) secondo il modello del co-investimento "aperto" previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tim sta operando in partnership con l'amministrazione comunale e la Provincia autonoma di Trento per limitare il disagio alla cittadinanza e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. L'investimento stimato da parte del Gruppo Tim per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica è pari a circa 2 milioni di euro.Le attività di cablaggio saranno ulteriormente intensificate in modo da raggiungere oltre 4.500 unità immobiliari, tra case, uffici e strutture alberghiere, alla conclusione del piano. Grazie a questo piano, Riva del Garda avrà una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FttCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit, per circa 6.500 unità immobiliari, pari al 95% delle linee del comune. (ANSA).