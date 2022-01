Quirinale: Fugatti,attenzione su sensibilità verso autonomie

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - "Come rappresentanti delle autonomie speciali porremmo l'attenzione sulla presidente o sul presidente che possa avere sensibilità verso i nostri temi. E per noi il tema non è nemmeno quasi più politico, ma di rapporti istituzionali e sensibilità verso i territori". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, delegato del Trentino Alto Adige per le elezioni del presidente della Repubblica.

"Ora siamo nella fase delle trattative tra gli schieramenti.

Probabilmente un nuovo presidente oggi non lo avremo, ma bisogna avere la giusta pazienza: siamo al primo scrutinio, e in passato ne sono serviti tanti, anche per presidenti che hanno avuto un forte impatto positivo sui cittadini, come Pertini", ha aggiunto Fugatti.

"Le elezioni sono in corso e i principali partiti non si sono ancora accordati su un nome". Lo ha detto il presidente del consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Josef Noggler, uno dei tre delegati della regione per le elezioni del presidente della Repubblica, che, riferisce una nota, "prevede di esprimere una scheda bianca oggi, al primo turno di voto". "Spero e credo che nei prossimi giorni si metteranno d'accordo su un nome che sia accettabile per entrambi gli schieramenti. E spero che sia qualcuno che presti attenzione alla stabilità politica e che abbia la comprensione necessaria per la nostra autonomia", conclude Noggler.

"Il Partito democratico chiede una rosa di nomi sulla quale convergere unitariamente, trovando poi un nome largamente condiviso, perché in questo momento il Paese ha ancora bisogno di unità". Lo ha detto la capogruppo del Pd in Consiglio provinciale di Trento, Sara Ferrari, tra i delegati del Trentino Alto Adige per le elezioni del presidente della Repubblica.

(ANSA).