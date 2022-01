Covid: 1.094 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Il bollettino giornaliero dell'azienda provinciale per i servizi sanitari riporta un totale 1.094 nuovi casi di contagio individuati in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si registrano decessi.

I casi di positività al molecolare sono 16, individuati sulla base di 252 test effettuati, mentre 1.078 nuovi casi sono stati individuati con i tamponi antigenici (su 5.819 test effettuati).

La maggior parte dei nuovi casi intercettati è nella fascia di età compresa tra i 40 e i 59 anni (371 casi in totale). I molecolari hanno confermato anche 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi nella provincia di Trento sono 26.401.

I pazienti attualmente in ospedale sono 169, di cui 24 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 7 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 465. (ANSA).