Lupo morto trovato in Val Pusteria, forse è stato investito

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Un automobilista, la scorsa notte, ha trovato un lupo morto sulla strada che dal paese di Rio Pusteria confluisce nella superstrada ss 49, in corrispondenza della metà del lago di Rio, in direzione Val Pusteria. Il lupo, molto probabilmente, era deceduto a seguito di un investimento stradale. Secondo il report dell'Ufficio caccia e pesca non è stata presentata denuncia.

L'assessore provinciale, Arnold Schuler, afferma che "si tratta di un giovane maschio, di circa 2 anni, del peso di 38,4 chili ed apparentemente in ottima salute". La carcassa dell'animale è stata portata alla sede dell'Ufficio caccia e pesca dove i tecnici hanno eseguito le misurazioni biometriche previste. Il lupo verrà ora trasferito all'Istituto zooprofilattico per gli accertamenti sanitari di rito. Campioni di tessuto verranno anche inviati alla Fondazione "Edmund Mach" di San Michele all'Adige per gli accertamenti genetici e per capire se si tratta di un individuo già campionato in precedenza o di un giovane staccatosi da uno dei branchi altoatesini in formazione, oppure se proveniva da un'altra zona alpina.

Durante il periodo invernale i giovani lupi che hanno da poco abbandonato il branco per andare in dispersione sono più vulnerabili ai rischi di incidenti stradali in quanto ancora inesperti ed ignari dei rischi a cui vanno incontro nei nuovi territori in cui vengono a trovarsi.

"Vi è urgente bisogno di intervenire per poter applicare le misure di gestione relative ai grandi predatori, orso e lupo.

Stiamo continuando a combattere su tutti i fronti per raggiungere tale obiettivo", conclude Schuler. (ANSA).