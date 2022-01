Vino: Pinot grigio Triveneto, +6% produzione nel 2021

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - Per la filiera produttiva di Pinot grigio del Triveneto, il 2021 registra una crescita del 6% sull'anno precedente, per un totale imbottigliato di quasi 2,4 milioni di ettolitri, a significare un globale riconoscimento per il sistema a Denominazione del Nordest.

A trainare il trend positivo del comparto di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino è la Doc delle Venezie, cui va attribuito - con un totale di 1.840.889 ettolitri imbottigliati - il 77,4% del Pinot grigio totale messo in bottiglia dall'areale.

Con i suoi quasi 27 mila ettari di vigneto, di cui 14 mila rivendicati, la Doc delle Venezie chiude il 2021 con un +5,11% di imbottigliato (+89.517 ettolitri), circa 12 milioni di bottiglie in più rispetto al 2020 e con un totale di quasi 229 milioni di contrassegni distribuiti da Triveneta Certificazioni (15 milioni in più dell'anno precedente); ulteriori 400.000 ettolitri provengono da Pinot grigio e Bianco Doc delle Venezie.

Il Consorzio di tutela ha svolto in questi anni un lavoro di rafforzamento del valore identitario - terroir e areale produttivo, certificazione e tracciabilità - del Pinot grigio delle Venezie, legato soprattutto alle misure straordinarie di gestione oggi in vigore, che hanno portato anche all'aumento del valore economico. (ANSA).