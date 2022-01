Covid: aumentano ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - L'Alto Adige registra 3.020 nuovi casi covid (537 su 2860 pcr e 2483 su 14621 test antigenici). In netto aumento i ricoveri: 110 nei normali reparti (+9), 17 in terapia intensiva (-1). Nelle ultime 24 ore non c'è stato invece alcun decesso. Continua a salire il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 31.840, mentre sono stati dichiarati guariti 1.661 altoatesini. (ANSA).