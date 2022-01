Sci: cdm; Federica Brignone vince superG Zauchensee

(ANSA) - ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 16 GEN - Vittoria n. 18 per Federica Brignone che si conferma miglior azzurra di sempre in coppa del mondo, unica italiana ad aver anche vinto il grande trofeo nel 2020.

Federica - guidando una grande Italia jet - ha ottenuto il secondo successo stagionale imponendosi in 1.10.84 nel superG austriaco di Zauchensee, dove due anni fa aveva vinto la combinata. Dietro di lei la svizzera Corinne Suter in 1.10.88 e l'austriaca Ariane Raedler in 1.11.01 al primo podio in carriera. (ANSA).