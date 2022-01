Covid: sanitari Alpini in supporto all'hub di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Gli Alpini in prima linea nella campagna vaccinale anche in Alto Adige: personale delle Truppe Alpine dell'Esercito italiano saranno infatti impegnati il prossimo fine settimana all'hub della Fiera di Bolzano in supporto a quello dell'Azienda sanitaria. Nel frattempo, al centro vaccinale Julia a Merano è stato raggiunta la soglia di 60.000 dosi somministrate dall'apertura dell'hub a giugno.

