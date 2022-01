Covid: 4 decessi e 2.358 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Il bollettino dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento riporta la notizia di quattro decessi dovuti al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro donne: due intorno a 60 anni, una di poco meno di 70 e una over 85. Due di loro erano vaccinate, affette anche da altre patologie; altre due non erano vaccinate e una di quest'ultime era affetta da altre patologie. I decessi sono avvenuti in ospedale, in una struttura intermedia e a casa.

Sul fronte dei contagi si registrano 2.358 nuovi positivi: 160 casi sono stati individuati dai tamponi molecolari (su 1.767 test effettuati) e 2.198 dai test antigenici (su 13.438 test effettuati). I molecolari poi confermano 137 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi attualmente in Trentino salgono a 26.660.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 153, di cui 25 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 16 dimissioni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto oggi quota 1.038.116, di cui 398.739 seconde dosi e 200.176 terze dosi. (ANSA).