Processo Perfido:Provincia Trento si costituirà parte civile

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - La Provincia di Trento chiederà di costituirsi parte civile nel processo per l'indagine "Perfido", sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore del porfido, che inizierà nei prossimi giorni. L'Avvocatura provinciale - informa una nota - ha ricevuto il mandato dalla Giunta provinciale di Trento di predisporre gli atti necessari per la costituzione di parte civile, che può essere fatta fino a quando non siano state espletate le formalità di controllo della regolare costituzione delle parti, prima dell'inizio del dibattimento. Nei prossimi giorni, il provvedimento di formale di costituzione quale parte civile con mandato all'Avvocatura sarà adottato dalla Giunta provinciale. (ANSA).