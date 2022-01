Covid: 2.312 nuovi positivi in Alto Adige, sale l'incidenza

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Dopo l'impennata dei contagi registrata ieri, cala il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Alto Adige (anche per effetto del minor numero di tamponi, in particolare rapidi, eseguiti), ma aumenta l'incidenza settimanale che è ora di 2.330 su 100.000 abitanti (più 176).

Le nuove infezioni accertate dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore sono 2.312: di questi 484 sono stati rilevati sulla base di 2.545 tamponi pcr (di cui 793 nuovi test) e 1.828 sulla base di 12.329 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi, ma continua ad aumentare il numero delle persone in isolamento o quarantena domiciliare che sono 17.150 - pari al 3,3% della popolazione altoatesina - numero mai raggiunto nella stessa giornata dall'inizio della pandemia.

Cala il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture pubbliche: 17 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva e 73 (4 in meno) normali reparti ospedalieri. Altri 58 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, ma il dato è aggiornato al 10 gennaio. Altri 48 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone dichiarate guarite sono 836 per un totale di 102.810.

(ANSA).