Covid: Alto Adige, 18 mila over 50 ancora da vaccinare

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - In Alto Adige circa 30 mila over 50 non sono ancora vaccinati, tolti i guariti restano circa 18 mila che devono ancora essere immunizzati. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann ricordando che attualmente possono essere somministrate 25 mila dosi alla settimana. "Il vaccino non evita una infezione ma protegge da un percorso grave della malattia", ha ribadito Widmann. In Alto Adige, che oggi registra un record di casi e incidenza, ormai il 70% delle nuove infezioni riguarda la variante Omicron. Secondo Widmann, dopo le festività, il numero è comunque ancora destinato a salire anche se i ricoveri sono sensibilmente inferiori a quelli dello stesso periodo dell'anno scorso. Al pronto soccorso - ha riferito - si registrano molti accessi per covid ma la gran parte può tornare a casa. Anche la durata dei ricoveri in terapia intensiva si è ridotta. "Negli ospedali - ha aggiunto Widmann - la situazione è difficile ma per il momento ancora gestibile". Attualmente non risultano chiusi i punti nascita in periferia e l'ospedale di Silandro è tornato operativo. Secondo l'assessore, l'80% degli alunni partecipa allo screening permanente nelle scuole. Ieri - nel primo giorno dopo le vacanze di Natale - sono stati registrati 329 casi.

