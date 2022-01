Sci: cdm; slalom Kranjska Gora, in testa la svizzera Holdener

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 09 GEN - La svizzera Wendy Holdener in 51.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm d Kanjska Gora. Dietro di lei la slovacca Petra Vlhova in 51.57 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 51.74. Su una pista impegnativa con fondo abbastanza cedevole e non trattato con acqua e sale, cosa di cui si sono lamentati alcuni allenatori, l'Italia ha schierato solo tre atlete dopo la rinuncia di Lara Della Mea a causa di una improvvisa indisposizione. Tutte e tre, in una disciplina ancora molto ostica per le azzurre, con pettorali alti e partite dunque dopo le migliori trenta. La prima a scendere in pista, pettorale 31, è stata Marta Rossetti che ha accumulato però un ritardo notevole ed ha chiuso al momento ultima in 54.01. Seconda manche alle 12,30. (ANSA).