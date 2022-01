Covid: un decesso e 2.229 positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 GEN - Un decesso (1.319 in totale da inzio pandemia), 219 casi positivi da tampone molecolare pcr e 2.010 test antigenici positivi: questa la situazione fotografata nelle ultime 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) 56, mentre in isolamento a Colle Isarco ci sono 48 persone. I ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 18. Inoltre, scrive l'Alto Adige, tre bambini sani - dai 6 agli 11 anni - sono ricoverati in ospedale per complicanze da Covid, che avevano superato senza presentare sintomi. Uno di loro - precisa il quotidiano - è stato trasferito d'urgenza in Rianimazione pediatrica a Padova con problemi cardiaci e renali. (ANSA).