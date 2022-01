Covid: due decessi e oltre 3.000 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 GEN - Due decessi e contagi in crescita in Trentino, dove i nuovi positivi sono 3.046 su 17.400 tamponi circa. I ricoveri ospedalieri complessivamente 128, a fronte di 21 dimissioni e 19 ricoveri nelle ultime 24 ore. In rianimazione ci sono 24 persone.

"Il rischio di zona arancione ad oggi non c'è perché la soglia è 150 ospedalizzazioni e oggi siamo a 104, un dato sostanzialmente stabile", ha detto il governatore Maurizio Fugatti in conferenza stampa. (ANSA).