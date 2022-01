Polizia postale TAA, 160 indagati e 4 arresti nel 2021

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Nel corso del 2021 l'attività operativa del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Trentino Alto Adige si è concentrata su circa 800 casi nelle diverse materie specialistiche, dai quali ne sono conseguite 47 perquisizioni, con 160 persone indagate e 4 soggetti arrestati. Nel corso dell'anno - comunica la Polizia postale - sono state trattate circa 4.000 segnalazioni pervenute da cittadini per problematiche derivanti dall'uso delle nuove tecnologie di comunicazione.

Sul fronte preventivo è stato svolto un monitoraggio costante su circa 7.000 spazi virtuali in rete, per tutti quei fenomeni legati all'estremismo religioso, terroristico ed attività legate alle circostanze emergenziali (sanitarie ed altro). Anche per l'anno appena trascorso, gli operatori della Polizia postale hanno intrattenuto, con interventi realizzati in prevalenza in videoconferenza, incontri educativi con insegnanti studenti e genitori, sui rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e sul corretto utilizzo dei social network, raggiungendo 10.500 studenti, più 1.400 docenti e circa 1.000 genitori. (ANSA).