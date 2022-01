Covid: 4 decessi e 832 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 4 decessi provocati dal Covid-19 che portano a 1.318 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nelle ultime 24 ore, sono stati inoltre accertati 832 nuovi casi positivi.

Di questi, 190 sono stati rilevati sulla base di 1.148 tamponi pcr (357 dei quali nuovi test) e 642 sulla base di 5.323 test antigenici. Solo 54 nuovi contagi, pari al 6 per cento, riguardano persone di età superiore ai 60 anni. Le persone che hanno contratto l'infezione di età inferiore ai 50 anni sono 676, pari all'81 per cento.

Resta stabile il numero dei ricoveri: sono 17 in terapia intensiva e 75 nei normali reparti ospedalieri. I pazienti Covid-19 assistiti nelle strutture private convenzionate sono 56 (ma il dato è aggiornato al 5 gennario alle ore 19:30).

Continuano ad aumentare, inoltre, i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco: sono 45, undici in più rispetto ad ieri.

In crescita anche il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 9.351 (398 in più). Le persone dichiarate guarite sono 448 per un totale di 99.759. (ANSA).