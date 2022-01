Acli: Giunta latitante, rincorre problemi anziché gestirli

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - "In tutto questo rincorrere le emergenze la Politica provinciale dov'è? Si ha l'impressione che la Giunta provinciale sia latitante, in grado solo di rincorrere i problemi anziché gestirli con lungimiranza. L'Autonomia ha bisogno di essere governata non di essere soltanto amministrata.

Tante, troppe situazioni stanno generando disfunzionalità nel sistema sanitario provinciale con gravi ripercussioni sui percorsi di cura e di intervento a favore di cittadini in difficoltà e con salute precaria. Tale stato rischia di pesare in modo intollerabile sulle persone fragili, anziane e spesso sole". Lo scrivono in una nota Claudio Barbacovi, segretario provinciale della Federazione anziani e pensionati delle Acli trentine, e Luca Oliver, presidente Acli trentine "Il personale sanitario da lunghi mesi è sottoposto ad un carico di lavoro massacrante. Non meraviglia pertanto che qualcuno non resista e getti la spugna, mentre va ribadito che gli spostamenti tra reparti per tamponare momentaneamente le situazioni più critiche non sono la soluzione.

In conclusione ribadiamo pertanto la necessità di avviare, da subito, un percorso di elaborazione delle nuove politiche sanitarie a partire dall'ascolto di coloro, che, più di tutti, hanno il polso della situazione: i professionisti sanitari", scrivono ancora Barbacovi e Oliver. (ANSA).