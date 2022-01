Torna il freddo in Trentino, neve in quota

(ANSA) - TRENTO, 03 GEN - Nei prossimi giorni si registrerà un crollo delle temperature in Trentino, a causa del passaggio di un fronte freddo che, nella giornata di mercoledì 5 gennaio, porterà precipitazioni diffuse. Lo riporta l'ultimo bollettino probabilistico di Meteotrentino, struttura della Provincia di Trento.

Oggi e domani si prevedono temperature in graduale e progressivo calo, mentre mercoledì vi saranno precipitazioni moderate, con la quota neve inizialmente oltre i 1.500 metri, in calo fino a 800-1.000 metri e, localmente, anche al di sotto degli 800 metri, specie nelle valli più strette e durante le fasi più intense, in tarda mattinata. Sono possibili mediamente 10-15 cm di neve oltre i 1.500 metri, anche superiori in alta quota e sui settori occidentali.

Nel pomeriggio di mercoledì vi sarà un'attenuazione dei fenomeni, seguita da un'intensificazione dei freddi venti settentrionali in quota, a carattere di foehn in molte valli.

Giovedì 6 dicembre è previsto tempo soleggiato e freddo, con venti da nord in graduale attenuazione, mentre venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre soleggiato con temperature inferiori alla media. (ANSA).