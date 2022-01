Covid: 18 contagiati in un albergo a Obereggen

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - Un focolaio di Covid è stato individuato in un albergo a Obereggen, dove sono state registrate 18 persone infette da coronavirus. L'Azienda sanitaria fa sapere che gli infetti sono stati isolati prontamente e anche le loro persone di contatto. Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri test. Le persone risultate positive sono ospiti dell'albergo, ma anche dipendenti della struttura.

La situazione viene monitorata dall'Azienda sanitaria in accordo con il proprietario dell'albergo. L'Azienda sanitaria valuterà eventuali altre misure per il contenimento del contagio. (ANSA).