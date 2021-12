Cdm sci: Worley vince gigante Lienz, Brignone quarta

(ANSA) - LIENZ, 28 DIC - La francese Tessa Worley - 32 anni, due titoli mondiali e 15/o successo in coppa - ha vinto con il tempo di 2.03.86 lo slalom gigante di coppa del mondo femminile a Lienz. Seconda con un distacco di 30 centesimi la slovacca Petra Vlhova e terza la svedese Sara Hector, a 40 centesimi.

L'azzurra Federica Brignone con una eccellente seconda manche ha chiuso quarta (2.04.52) dopo essere stata 12/a nella prima.

Dietro di lei Marta Bassino, sesta. Sofia Goggia, anche lei con una buona rimonta nella seconda manche, ha chiuso al 12/o posto, raccogliendo 22 preziosi punti per la classifica generale.

Domani sempre a Lienz è in programma uno slalom speciale, ultima gara del 2021 per le ragazze del circo bianco. (ANSA).