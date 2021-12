Obereggen capitale nazionale dello snowboard con show Red Bull

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Obereggen, capitale nazionale dello snowboard. A decretarlo il «Red Bull Hammers with Homies» che arriverà nella località altoatesina, cuore del comprensorio sciistico dello Ski Center Latemar, a 20 minuti da Bolzano.

Svelate le date del prestigioso evento di snowboard in programma nell'Obereggen Snowpark, una delle strutture più adrenaliniche a livello italiano. Si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies, in programma il 17 aprile a Madonna di Campiglio. Si tratterà di una gara di alto livello, in gergo una team battle, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. Durante la competizione, aperta a tutti, si affronteranno squadre di 3 snowboarder con la formula dell'eliminazione diretta in un'elettrizzante Jam Session. Le crew potranno esprimere le proprie capacità: gioco di squadra, creatività, stile ed esecuzione, saranno i parametri che verranno valutati. La giuria selezionerà le migliori squadre che si affronteranno in un knockout nella fase finale (preiscrizioni: info@moonsrl.it).

L'iscrizione è gratuita col requisito essenziale di avere un'età superiore a 16 anni, con tanti omaggi per tutti i partecipanti e premi per i due team finalisti. La squadra vincitrice parteciperà alle finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies in programma il 17 aprile a Madonna di Campiglio. Non solo snowboard ad Obereggen, culla da decenni di competizioni internazionali di sci. Sulla pista Maierl, a metà dicembre, si è svolto lo slalom di Coppa Europa, il più antico del Circo Bianco, alla 38esima edizione e organizzato dal comitato presieduto da Eduard Pichler e composto da ASE Catinaccio, SC Ega, scuola sci Obereggen e società impianti Obereggen Latemar SpA. Sette giorni più tardi, mercoledì 22 dicembre, a Madonna di Campiglio, si è svolto lo slalom di Coppa del Mondo. La tradizione è stata rispettata: vista la qualità della Maierl, chi ha fatto bene ad Obereggen si è ripetuto sulla 3Tre come i terzi a pari merito di Obereggen, il francese Muffat-Jeandet ed il bulgaro Popov. (ANSA).