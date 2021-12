Sci: De Aliprandini 2/o in gigante Alta Badia, vince Odermatt

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Alta Badia (Bolzano), 20 dic - Finalmente l'azzurro Luc aDe Aliprandini ce l'ha fatta salire sul podio in coppa del mondo: secondo in 2.27.08 nel gigante2 di Alta Badia, esattamente 5 anni ed un giorno dopo l'ultimo podio italiana con Floriana Eisath 3/o, sempre su questa pista. ha vinto, quarto successo stagionale lo svizzero Marco Odermatt in 2.26.07. Terzo il tedesco Alexander Schmid in 2.27.16, 27 anni ed anche per lui primo podio in carriera. Per la squadra italiana uomini quello di Luca De Aliprandini e' il primo podio stagionale. (ANSA).