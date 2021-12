Aeroporto Bolzano, agibile pista allungata

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - La nuova pista dell'aeroporto di Bolzano è certificata e agibile. Ha ora una lunghezza di 1.432 metri e una larghezza di 45 metri. "Una pietra miliare per il futuro sviluppo dell'aeroporto", afferma su Facebook "FlyBolzano - Comitato pro Aeroporto Bolzano". La compagnia Sky Alps ha in programma per lunedì il volo per Bruxelles (ANSA).