Covid: 3 decessi in Trentino, 188 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Sono 3 i decessi per Covid in Trentino: si tratta di due donne ed un uomo, età media 77 anni (uno sulla novantina, altri due di circa 70 anni), nessuno dei quali era vaccinato. I pazienti ricoverati in ospedale sono 51, di cui 6 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri ma anche 4 dimissioni.

I contagi aumentano e sono 188 nelle ultime 24 ore, dato che induce le autorità sanitarie a rilanciare con forza l'appello alla vaccinazione e soprattutto ad aderire alla campagna straordinaria in programma dal 4 all'8 dicembre prossimi quando, durante una non stop di 5 giorni (dalle 6 alle 24), si punta a somministrare 100.000 dosi, con un invito particolare a chi lo fa la prima volta ma anche al terzo richiamo fondamentale per rafforzare le difese contro un virus che sta rialzando la testa.

Le vaccinazioni 'ordinarie' intanto proseguono: questa mattina le somministrazioni hanno raggiunto quota 843.595, di cui 377.177 seconde dosi e 46.406 terze dosi. (ANSA).