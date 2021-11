Segnalato fumo, pompieri nel tunnel di base del Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - Alle ore 15 il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano é intervenuto presso il cantiere del tunnel ferroviario di base del Brennero. Le prime informazioni ricevute riguardavano alcuni lavoratori rimasti intrappolati all'interno del tunnel nelle vicinanze delle frese di scavo denominate Tbm Tunnel Boring Machine. I lavoratori si sono portati in salvo ma in prossimità delle frese é stato confermato uno sviluppo di fumo.

Il personale del Corpo Permanente couadiuvato dai numerosi vigili del fuoco volontari della zona, é entrato nel tunnel con l'ausilio di particolari autoprotettori a ciclo chiuso BG4 che permettono un autonomia fino a 4 ore. La zona verrà raggiunta mediante l'apposito treno di soccorso. La Tbm si trova all'altezza del chilometro 40 di perforazione, ossia a circa 12 km dall'accesso di Mules. La squadra sta raggiungendo l'obiettivo per valutare la situazione. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Mules e Trens, come anche alcune unità della Croce Bianca. (ANSA).