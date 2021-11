Mercatini di Natale a Trento,piazza Battisti verrà recintata

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - Le casette dei mercatini di Natale in piazza Cesare Battisti, a Trento, verranno recintate, e, al pari di quanto avviene in piazza Fiera, l'accesso sarà consentito unicamente ai possessori di Green pass. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal commissario del governo per la provincia di Trento, Gianfranco Bernabei. Le misure - informa una nota - sono state decise a seguito dei nuovi provvedimenti nazionali e in relazione alla necessità di contenere l'incremento dei contagi e di prevenire ogni forma di assembramento.

Attualmente, in piazza Battisti non vi sono recinzioni, anche se possono effettuare acquisti solo i possessori del braccialetto consegnato dopo il controllo del Green pass. Con l'introduzione delle recinzioni, i controlli verranno effettuati direttamente ai cancelli d'ingresso.

Il prefetto ha annunciato anche un'intensificazione dell'attività di controllo da parte delle forze di polizia. Allo scopo verrà elaborato dal Commissariato del governo uno piano specifico di verifiche da svolgersi a livello provinciale.

