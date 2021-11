Covid: ancora quattro decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Un'altra giornata pesante sul fronte del Covid-19 in Alto Adige: altre quattro persone sono morte per le conseguenze dell'infezione. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.233.

Non rallenta nemmeno la circolazione del virus: i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 339 nuovi contagi sulla base di 2.635 tamponi pcr, 725 dei quali sono nuovi test. Inoltre, sono stati eseguiti 6.990 test antigenici. Un terzo dei nuovi casi positivi è stato rilevato tra giovani fino a 19 anni di età.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 151, due in più rispetto ad ieri: di questi, 9 vengono assistiti in terapia intensiva, 81 nei normali reparti ospedalieri e 61 (2 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 9.198 (310 in più rispetto ad ieri. Quelle dichiarate guarite sono 335 per un totale di 81.685. (ANSA).