Covid: Fugatti, diversificare interventi fra vaccinati e no

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - "Evitare che possa ripetersi il rischio di una chiusura come quella cui il Covid ci ha obbligato lo scorso inverno. L'unica via possibile in questo momento è immaginare interventi diversificati fra chi è vaccinato e chi ancora no. Naturalmente, nelle forme del massimo rispetto e del buonsenso, ma facendo ogni sforzo possibile per evitare le chiusure". Con questo messaggio - informa una nota - il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto poco fa alla conferenza Stato-Regioni, che sta raccogliendo i pareri dei diversi presidenti in vista dell'adozione da parte di nuove misure legate all'emergenza.

(ANSA).