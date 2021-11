Sci: a Levi vince ancora Vlhova davanti a Shiffrin e Duerr

(ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 21 NOV - La slovacca Petra Vhlova ha vinto in 1'45"22 anche il secondo slalom di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del mondo di sci alpino. E lo ha fatto con un podio fotocopia, davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'45"69) e alla tedesca Lena Duerr in 1'46"00. Con 180 punti, Vlhova e Shiffrin sono ora ex aequo in testa alla classifica generale. Per l'Italia in classifica c'è solo la trentina Martina Peterlini in 1'47"71 e dunque 16/a con un miglioramento rispetto al 21/o posto di sabato grazie ad una buona prestazione tecnica sul breve muro finale della pista Black di Levi. La Coppa del mondo - dopo la pausa dello scorso anno causa Covid - si sposta ora in Nordamerica. Le prossime gare donne saranno infatti a Killington, negli Usa, con gigante e speciale il 27 e 28 novembre. Per la Coppa del mondo uomini e' invece l'ora dell'alta velocita': da venerdi' a domenica prossimi in Canada, a Lake Louise, ci saranno infatti due discese ed un SuperG.

