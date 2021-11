Covid: 112 contagi in Trentino, cinque in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - Nelle ultime 24 ore si contano 112 nuovi casi di persone positive al Covid in Trentino. Il numero dei ricoveri nelle terapie intensive passa da quattro a cinque; non si registrano decessi attribuibili al virus. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

I tamponi molecolari confermano 41 contagi e 51 casi di positività intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi, a fronte di test 574 effettuati. Altre 71 persone sono risultate positive ai test rapidi (su 7.040 tamponi analizzati).

Fra i nuovi contagi ci sono dieci persone nella fascia di età compresa tra i 60 e i 69 anni, sette in quella tra i 70 e i 79 anni e sette tra gli ultra ottantenni.

Negli ospedali i pazienti covid sono in tutto 28, dopo che ieri sono stati registrati tre nuovi ingressi e cinque dimissioni. Le classi in quarantena sono nove.

Le vaccinazioni arrivano a quota 813.693, di cui 372.057 seconde dosi e 24.944 terze dosi. (ANSA).