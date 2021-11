Covid: 105 nuovi contagi in Trentino, 30 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - I nuovi contagi da Covid registrati in Trentino nelle ultime 24 ore sono 105, intercettati da circa 12.000 tamponi. Nel dettaglio, si contano 42 persone positive al tampone molecolare (su 484 test effettuati) e 63 ai test antigenici (su 11.524 test effettuati). Dai tamponi molecolari arriva anche la conferma della positività di 28 casi, intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi casi, 20 sono ascrivibili alla fascia di età compresa tra i 60-69 anni, mentre sono sette tra gli ultra settantenni e sei tra gli ultra ottantenni.

I ricoveri sono passati da 22 a 30, dopo che nella giornata di ieri sono stati accolti all'ospedale undici pazienti a fronte di tre dimissioni. In rianimazione al momento ci sono quattro persone. Le classi in quarantena rimangono cinque.

Sul fronte delle vaccinazioni somministrate, è stata raggiunta quota 812.341, di cui 371.746 seconde dosi e 24.056 terze dosi. (ANSA).