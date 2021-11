Covid: skipass e Green pass confluiscono in un'unica app

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Un'app per l'attivazione automatica dello skipass per chi è in possesso del Green pass.

E' arrivato il via libera del Garante per la protezione dei dati personali alle modalità proposte dall'associazione degli esercenti funiviari dell'Alto Adige su iniziativa di Dolomiti Superski. L'app potrà anche essere utilizzata anche dagli impiantisti di altre regioni. Secondo l'assessore altoatesino al turismo Arnold Schuler, si tratta di "un importante passo organizzativo per garantire il funzionamento degli impianti di risalita, rispettando le misure anti-Covid".

Il Green pass non indica infatti se una persona è vaccinata oppure guarita e soprattutto non indica la durata. Mentre per gli skipass giornalieri il Green pass viene controllato al momento dell'acquisto, la questione si fa più complicata con gli skipass settimanali e stagionali. "Il green pass è necessario solo per accedere agli impianti chiusi. L'obbligo non riguarda invece le piccole sciovie di paese", spiega il presidente dell'associazione degli esercenti funiviari dell'Alto Adige, Helmut Sartori. Con l'app il controllo sarà automatizzato: "I dati dello skipass e del proprio Green pass vengono inseriti tramite un'app. Se il Green pass è valido, lo skipass è attivato per quel giorno. Chi ha uno skipass plurigiornaliero o stagionale effettuerà l'attivazione tramite app prima dell'inizio di ogni giornata di sci", dice Sartori.

In questo modo - precisa l'assessore ai trasporti Daniel Alfreider - nessun dato sensibile viene registrato sullo skipass. "Così - prosegue - le piste da sci diventano zone sicure". Bolzano si sta comunque impegnando a Roma per evitare la chiusura degli impianti di risalita nelle zone arancione. "Si tratta di una misura impensabile per una zona sciistica, come l'Alto Adige. Gli impianti vanno parificati ai bus e ai centri commerciali", conclude l'assessore. (ANSA).