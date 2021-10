Turista tedesco muore in montagna in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - La salma di un turista tedesco di 66 anni è stata recuperata questa notte sui pendii della Cima della Vista in val Pusteria. L'uomo ieri mattina era partito con la e-bike per un'escursione. Con la bici aveva raggiunto la montagna e poi aveva scalato a piedi. Dalla vetta a 2.988 metri, informa il portale news stol.it, aveva ancora inviato una foto alla moglie. Poi più nulla. Alle 19 sono scattate le ricerche perché l'uomo non era rientrato dall'escursione. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Vandoies e Bressanone. Durante le ricerche notturne sono anche stati utilizzati un drone ed un elicottero, come anche un cane di ricerca. Verso mezzanotte la salma è stata localizzata ai piedi della vetta. Con ogni probabilità il turista è precipitato durante la discesa. (ANSA).